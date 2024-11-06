Перевозки пассажиров на Южно-Уральской железной дороге в октябре 2024 года выросли на 10%

В октябре 2024 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 803 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 599,7 тыс. (+7,1%), в дальнем следовании – 203,3 тыс. (+19,9%).

Пассажирооборот в октябре 2024 года составил 218 млн пасс.-км, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 48 млн пасс.-км (+7,2%), в дальнем следовании – 170 млн пасс.-км (-4,7%).

Всего за 10 месяцев 2024 года отправлено 8,1 млн пассажиров (+7% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 2,1 млн (+4,5%), в пригородном сообщении – 6 млн (+7,9%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2024 года снизился на 1,2% к уровню прошлого года и составил 2,6 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 500 млн пасс.-км (+13%), в дальнем следовании – 2,1 млрд пасс.-км (-4,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.