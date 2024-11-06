Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Южно-Уральской железной дороге в октябре 2024 года выросли на 10%

2024-11-06 09:23
Перевозки пассажиров на Южно-Уральской железной дороге в октябре 2024 года выросли на 10%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В октябре 2024 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 803 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 599,7 тыс. (+7,1%), в дальнем следовании – 203,3 тыс. (+19,9%).

Пассажирооборот в октябре 2024 года составил 218 млн пасс.-км, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 48 млн пасс.-км (+7,2%), в дальнем следовании – 170 млн пасс.-км (-4,7%).

Всего за 10 месяцев 2024 года отправлено 8,1 млн пассажиров (+7% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 2,1 млн (+4,5%), в пригородном сообщении – 6 млн (+7,9%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2024 года снизился на 1,2% к уровню прошлого года и составил 2,6 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 500 млн пасс.-км (+13%), в дальнем следовании – 2,1 млрд пасс.-км (-4,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru