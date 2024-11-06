Погрузка на Красноярской железной дороге в октябре текущего года составила 6,5 млн тонн

Погрузка на Красноярской железной дороге в октябре 2024 года составила 6,5 млн тонн, что соответствует уровню октября прошлого года.

За 10 месяцев 2024 года на станциях КрасЖД было погружено 66 млн тонн различных грузов, что на 0,9% меньше уровня аналогичного периода 2023 года.

В частности, за январь – октябрь погрузка составила:

каменного угля – 46 млн тонн (-0,4% к январю-октябрю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 5,2 млн тонн (+25,3%);

руды железной и марганцевой – 1,4 млн тонн (+3,7%);

строительных грузов – 1,3 млн тонн (+0,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 887,6 тыс. тонн (+10,8%);

цемента – 627,6 тыс. тонн (+3,7%).

Тарифный грузооборот за 10 месяцев 2024 года достиг 115,4 млрд тарифных тонно-км (-0,9% к январю-октябрю 2023 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 134,8 млрд тонно-км (-1,4%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.