Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Красноярской железной дороге в октябре текущего года составила 6,5 млн тонн

2024-11-06 09:18
Погрузка на Красноярской железной дороге в октябре текущего года составила 6,5 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Красноярской железной дороге в октябре 2024 года составила 6,5 млн тонн, что соответствует уровню октября прошлого года.

За 10 месяцев 2024 года на станциях КрасЖД было погружено 66 млн тонн различных грузов, что на 0,9% меньше уровня аналогичного периода 2023 года.

В частности, за январь – октябрь погрузка составила:

  • каменного угля – 46 млн тонн (-0,4% к январю-октябрю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 5,2 млн тонн (+25,3%);
  • руды железной и марганцевой – 1,4 млн тонн (+3,7%);
  • строительных грузов – 1,3 млн тонн (+0,2%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 887,6 тыс. тонн (+10,8%);
  • цемента – 627,6 тыс. тонн (+3,7%).

Тарифный грузооборот за 10 месяцев 2024 года достиг 115,4 млрд тарифных тонно-км (-0,9% к январю-октябрю 2023 года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 134,8 млрд тонно-км (-1,4%).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru