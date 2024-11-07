В депо Ульяновска поступили новые маневровые локомотивы

15:46

4 новых локомотива серии ТЭМ18ДМ поступили в эксплуатационное депо Ульяновск для выполнения маневровых работ. Эти локомотивы за счет большей производительности помогут повысить эффективность работы станции в условиях увеличения объемов перевозок грузов.

ТЭМ18ДМ – тепловоз полностью отечественного производства. В настоящее время в эксплуатационном депо Ульяновск в маневровой работе задействовано 14 тепловозов этой серии, оборудованных всеми современными приборами безопасности и системой ресурсосбережения. Они также отличаются большей мощностью, что влияет на увеличение производительности проводимых работ. К примеру, система автоматики каждого тепловоза позволяет снизить расход топлива на 15-20% и, соответственно, сократить техногенное воздействие на окружающую среду, а мощность каждого тепловоза позволяет выполнять работу с большей весовой нагрузкой.

Отметим, что в регионе также ведется системная работа по обновлению парка пассажирских поездов дальнего и пригородного сообщений. Например, в составе фирменного поезда № 21/22 Ульяновск – Москва курсируют вновь поступившие двухэтажные составы, а для их обслуживания проведена комплексная модернизация здания пассажирской технической станции вагонного участка Ульяновск, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.