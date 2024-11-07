Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога открыла региональный этап конкурса «Инженеры транспорта»

2024-11-07 14:35
Горьковская железная дорога открыла региональный этап конкурса «Инженеры транспорта»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога стала организатором регионального этапа всероссийского конкурса инновационных изобретений «Инженеры транспорта». Он проходит в столице Приволжья 7-8 ноября 2024 года на площадках «Точки кипения» Мининского университета и детского технопарка «Кванториум».

Участниками регионального этапа стали учащиеся общеобразовательных учреждений 9-18 лет, которые увлекаются научно-технической сферой. Каждый из них выбрал направление – инженерное или креативное.

«Конкурс Российские железные дороги проводят совместно с общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых» и органами власти в сфере образования. Проведение «Инженеров транспорта» помогает нам не только популяризировать среди молодежи научно-техническое творчество и поддерживать ребят в освоении этой сферы, но и ориентировать их на получение инженерных железнодорожных специальностей в будущем. Уверен, что мы продолжим подобный формат работы в следующем году», – заявил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Конкурс «Инженеры транспорта» проходит в индивидуальном или командном формате. Для участия в нем необходимо было пройти отборочные этапы, а также защитить свои инженерные проекты перед экспертной комиссией.

В финале федерального этапа конкурса победители «инженерного» направления получат 1 млн рублей и современную технику, а «креативного» – железнодорожное путешествие по России и сертификат на профессиональное обучение. Подробную информацию о всероссийском конкурсе инновационных изобретений «Инженеры транспорта» можно получить на сайте https://инженерытранспорта.будьвдвижении.рф/.

Напомним, что Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов профориентации и дополнительного образования, которые включают в себя проведение систематических встреч руководства магистрали с школьниками и студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru