Горьковская железная дорога открыла региональный этап конкурса «Инженеры транспорта»

14:35

Горьковская железная дорога стала организатором регионального этапа всероссийского конкурса инновационных изобретений «Инженеры транспорта». Он проходит в столице Приволжья 7-8 ноября 2024 года на площадках «Точки кипения» Мининского университета и детского технопарка «Кванториум».

Участниками регионального этапа стали учащиеся общеобразовательных учреждений 9-18 лет, которые увлекаются научно-технической сферой. Каждый из них выбрал направление – инженерное или креативное.

«Конкурс Российские железные дороги проводят совместно с общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых» и органами власти в сфере образования. Проведение «Инженеров транспорта» помогает нам не только популяризировать среди молодежи научно-техническое творчество и поддерживать ребят в освоении этой сферы, но и ориентировать их на получение инженерных железнодорожных специальностей в будущем. Уверен, что мы продолжим подобный формат работы в следующем году», – заявил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Конкурс «Инженеры транспорта» проходит в индивидуальном или командном формате. Для участия в нем необходимо было пройти отборочные этапы, а также защитить свои инженерные проекты перед экспертной комиссией.

В финале федерального этапа конкурса победители «инженерного» направления получат 1 млн рублей и современную технику, а «креативного» – железнодорожное путешествие по России и сертификат на профессиональное обучение. Подробную информацию о всероссийском конкурсе инновационных изобретений «Инженеры транспорта» можно получить на сайте https://инженерытранспорта.будьвдвижении.рф/.

Напомним, что Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов профориентации и дополнительного образования, которые включают в себя проведение систематических встреч руководства магистрали с школьниками и студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.