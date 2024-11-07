В Волгограде железнодорожники и парламентарии обсудили социально-экономические проекты

12:17

7 ноября в Волгограде прошел День Приволжской железной дороги в Волгоградской областной думе.

В мероприятии приняли участие начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, руководители структурных подразделений ОАО «РЖД» и Приволжской магистрали, представители депутатского корпуса Волгоградской областной думы, органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Участники совещания обсудили работу Приволжской магистрали на территории Волгоградской области, а также перспективы сотрудничества ПривЖД с региональными органами власти.

В ходе мероприятия была затронута тема реализации на территории Волгоградской области инвестиционных и социальных проектов ОАО «РЖД». В числе наиболее значимых были обозначены работы по реконструкции станции имени Максима Горького, удлинение путей на станциях Волжский и Колоцкий, а также поступление новых маневровых и магистральных локомотивов.

Отмечена положительная динамика в сфере пассажирских пригородных перевозок. За 9 месяцев 2024 года на территории Волгоградской области пригородными поездами воспользовались более 2,9 млн пассажиров, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ходе встречи был обозначен ряд вопросов, требующих совместных взаимодействий, в том числе в области законотворчества. Особое внимание было уделено мероприятиям, направленным на предотвращение ДТП на железнодорожных переездах.

«ОАО «РЖД» является надежным партнером Волгоградской области и продолжает реализацию социальных проектов, в том числе и на территории крупных железнодорожных станций», – отметил начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

Участники совещания отметили необходимость продолжать работу по строительству автомобильных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это позволит обеспечить развитие железнодорожной и автодорожной сетей, снизить количество их пересечений в одном уровне, а также повысить безопасность движения.

Представители ПривЖД предложили рассмотреть возможность включения в эту программу участков автодорог, расположенных вблизи 5 железнодорожных переездов в Волгограде, Камышинском и Калачевском районах Волгоградской области с наибольшей интенсивностью движения автотранспортных средств.

Еще одним направлением в совместной работе стала проработка вопроса по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ужесточения административной ответственности за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды

«Благодаря таким встречам парламентарии и железнодорожники сообща находят ответы на актуальные вопросы и вырабатывают решения, которые способствуют росту экономики и социальной сферы региона. Продолжается совместная нормотворческая работа по совершенствованию как регионального, так и федерального законодательства», – отметил председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.