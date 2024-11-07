C начала путеремонтной кампании на Горьковской железной дороге уложено более 137 км «бархатного» пути

09:40

Работники Горьковской железной дороги с начала кампании по ремонту пути 2024 года уложили 137,3 км бесстыкового, так называемого бархатного, пути. Кроме того, произведена замена 108 стрелочных переводов.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту развернуты на перегонах Ветлужская – Шеманиха, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро, Андосово – Пильна – в Нижегородской области, Долгушино – Вахрушево, Бумкомбинат – Просница, Ацвеж – Котельнич, Марадыковский – Быстряги – в Кировской области, Чулково – Гороховец и Болдино – Ундол – во Владимирской области.

Ремонт пути продолжается на перегонах Кизнер – Саркуз, Болгуры – Кварса, Яр – Кожиль, станции Глазов – в Удмуртской Республике, станциях Иштуган, Шемордан, Дербышки, Арск – в Республике Татарстан, а также на станции Шумерля – в Чувашской Республике.

В рамках капитального ремонта железнодорожники меняют рельсошпальную решетку, укладывают путь, проводят глубокую очистку балласта и сварку стыков на участках.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.