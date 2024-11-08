За 10 месяцев текущего года количество отправленных грузовых поездов по расписанию на Горьковской железной дороге увеличилось на 65%

15:36

В январе – октябре 2024 года Горьковская железная дорога отправила 383 грузовых поезда по согласованному с клиентами расписанию, что на 65% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Это позволило дополнительно перевезти свыше 313 тыс. тонн грузов.

Отправка грузовых составов, следующих по специально разработанному расписанию, – один из популярных видов сервисов, которые предлагаются клиентам в сфере грузоперевозок.

Партнеры Горьковской магистрали также заинтересованы в отправлении грузов контейнерными поездами и «грузовыми экспрессами». За 10 месяцев 2024 года было сформировано 437 контейнерных поездов и 163 «грузовых экспресса», которые перевезли свыше 1,1 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.