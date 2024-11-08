Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За сезон 2024 года железнодорожники Омской области отремонтировали 130 км путей

2024-11-08 13:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Омской области закончился сезон путевых работ. В этом году железнодорожники отремонтировали почти 130 км путей и заменили 51 стрелочный перевод.

Работы завершены на участках Москаленки – Пикетное, Называевская – Кочковатский, Кочковатский – Драгунская, Черлак – Валиханово, Карбышево-II – Фадино, Чебачий – Зубково (Новосибирская область) и на нескольких железнодорожных станциях.

Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ проводилась по технологии «Закрытый перегон»: один из путей закрывали, поезда шли по соседнему пути. В это время специалисты обновляли рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации.

Работы на путях велись круглосуточно. Высокой производительности удалось достичь благодаря использованию современной техники и правильной организации работ.

Отметим, что плановый ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках, сделать поездки для пассажиров более комфортными, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

