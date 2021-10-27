Станция Кокошкино перспективного МЦД-4 открылась после реконструкции

13:12

27 октября после комплексной реконструкции открылась станция Кокошкино Киевского направления Центрального транспортного узла. Обновленную пассажирскую инфраструктуру осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора ОАО «ЖД» Олег Тони.

Сергей Собянин отметил, что новая станция создает пассажирам комфорт и возможность быстро доехать до центра – фактически здесь появился аналог наземного метро.

«Будет возможность пересадки на Большую кольцевую линию метро на Аминьевской. Если дальше проехать, то на Минской можно пересесть на Солнцевскую линию. Не выходя, с одним билетом, можно будет отсюда проехать по всей Москве. Это не только одна станция – огромная новая транспортная система Москвы, которая создается благодаря сотрудничеству с ЖД», – сказал Сергей Собянин.

В свою очередь, Олег Тони отметил, что новая станция оснащена с учетом современных требований к комфорту.

«Кассы, безбарьерная среда, Wi-Fi, санитарно-бытовые условия – здесь предусмотрено все, что нужно. В перспективе от этой станции можно будет доехать до Каланчевской, а там – пересесть на высокоскоростной поезд до Санкт-Петербурга. Задачи по развитию Центрального транспортного узла выполняются планово, никаких отступлений от графика нет», – подчеркнул Олег Тони.

Станция Кокошкино, расположенная в одноименном дачном поселке Новомосковского округа столицы, станет еще одним остановочным пунктом будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления ЦТУ. До начала реконструкции она представляла собой обычную остановку пригородного транспорта с пешеходным настилом через пути. Масштабные преобразования здесь начались в августе 2019 года. Работы проводились по специальной технологии без остановки движения поездов, для пассажиров были возведены временные деревянные платформы.

Теперь здесь построены 2 береговые платформы длиной 270 м с навесами, защищающими пассажиров от осадков. На них установлены стойки SOS, скамейки и электронные табло с информацией о прибытии поездов.

На станции создана комфортная безбарьерная среда, в том числе для маломобильных пассажиров. Проход на платформы осуществляется по подземному вестибюлю площадью 1 тыс. м², оснащенному 2 лифтами и 4 эскалаторами.

Помимо доступа на платформы, подземный вестибюль выполняет функцию транзитного перехода через железнодорожные пути, соединяя улицы Железнодорожная и Учительская. Одноуровневый пешеходный настил, который ранее использовался для перехода через железнодорожные пути, будет демонтирован.

Вся пассажирская инфраструктура Кокошкино выполнена в едином архитектурном стиле станций Киевского направления и соответствует современным требованиям комфорта и безопасности.

В 2021 году на Киевском направлении ЦТУ перспективного МЦД-4 запланировано открытие после реконструкции станции Матвеевское, а также новых станций Аминьевская и Минская.