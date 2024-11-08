Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 10 месяцев 2024 года «грузовые экспрессы» Омской области перевезли в 2 раза больше грузов

2024-11-08 13:24
За 10 месяцев 2024 года со станций Западно-Сибирской железной дороги в Омской области в рамках сервиса «Грузовой экспресс» отправлено более 200 тонн грузов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом третья часть отправок состоялась в октябре.

Отметим, что в 2024 году мультимодальная перевозка экспортных грузов впервые организована со станции Карбышево-1 до Новороссийска, а также со станции Омск-Восточный до станций Гродеково и Находка Приморского края. Из российских городов привезенный по железной дороге груз отправляется в Китай и на Кубу.

Добавим, что «Грузовой экспресс» становится популярным у предпринимателей малого и среднего бизнеса, в том числе благодаря возможности отправлять по железной дороге небольшие партии. Также в числе преимуществ услуги — возможность более точного планирования и сокращение сроков доставки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

