За 10 месяцев 2024 года на вокзалах Новосибирской области помощь получили более 5,5 тыс. маломобильных пассажиров

За 10 месяцев текущего года более 5,5 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья получили ситуационную помощь на железнодорожных вокзалах Новосибирской области. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В специальные услуги входит встреча и сопровождение по вокзалу, в том числе при передвижении от и до транспорта на территории вокзального комплекса, а также предоставление специального кресла-каталки, транспортировка багажа, оформление проездных документов. Эти и другие услуги для маломобильных пассажиров оказываются бесплатно.
Сервисом можно воспользоваться на железнодорожных вокзалах станций Новосибирск-Главный, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Южный, Искитим, Черепаново, Каргат, Тогучин, Мошково, Чулымская, Чаны, Купино, Чистоозерная, Татарская, Барабинск, Карасук-1.
Чтобы оформить заявку или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00. Звонок бесплатный, телефонная линия работает круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.