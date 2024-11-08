За 10 месяцев 2024 года на вокзалах Новосибирской области помощь получили более 5,5 тыс. маломобильных пассажиров

За 10 месяцев 2024 года на вокзалах Новосибирской области помощь получили более 5,5 тыс. маломобильных пассажиров

13:16

За 10 месяцев текущего года более 5,5 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями здоровья получили ситуационную помощь на железнодорожных вокзалах Новосибирской области. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В специальные услуги входит встреча и сопровождение по вокзалу, в том числе при передвижении от и до транспорта на территории вокзального комплекса, а также предоставление специального кресла-каталки, транспортировка багажа, оформление проездных документов. Эти и другие услуги для маломобильных пассажиров оказываются бесплатно.

Сервисом можно воспользоваться на железнодорожных вокзалах станций Новосибирск-Главный, Новосибирск-Восточный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Южный, Искитим, Черепаново, Каргат, Тогучин, Мошково, Чулымская, Чаны, Купино, Чистоозерная, Татарская, Барабинск, Карасук-1.

Чтобы оформить заявку или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00. Звонок бесплатный, телефонная линия работает круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.