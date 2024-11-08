Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Современный зал ожидания для маломобильных посетителей открыт на железнодорожном вокзале Уфа

2024-11-08 13:11
Современный зал ожидания для маломобильных посетителей открыт на железнодорожном вокзале Уфа
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

8 ноября на железнодорожном вокзале Уфа состоялось открытие зала ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Современное эргономичное пространство центра максимально учитывает потребности всех категорий маломобильных пассажиров. Зал ожидания оснащен индукционным оборудованием, удобной мягкой мебелью и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся в креслах-колясках; для маленьких посетителей зала ожидания организован детский игровой уголок. В непосредственной близости к залу расположена адаптированная санитарная комната.

Отметим, что для получения ситуационной помощи в зале ожидания предусмотрена кнопка вызова персонала, также установлено табло с расписанием отправления и прибытия поездов. Помимо этого, при входе в зал ожидания установлен справочный видеотерминал, расположенный на удобной высоте для маломобильных посетителей. С его помощью можно построить маршрут следования, узнать об услугах на вокзалах, а также получить консультацию оператора, в том числе на жестовом языке.

На вокзале Уфа безвозмездно предоставляются услуги сопровождения маломобильных пассажиров, перемещения ручной клади и багажа, а также помощи в высадке и посадке на поезд. Только с начала года более 5 тыс. пассажиров воспользовались этими услугами на вокзале Уфа.

Сервисом Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» можно воспользоваться, оформив заявку не менее чем за 24 часа до оказания услуги по бесплатному номеру: 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронному адресу: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru