Современный зал ожидания для маломобильных посетителей открыт на железнодорожном вокзале Уфа

13:11

8 ноября на железнодорожном вокзале Уфа состоялось открытие зала ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Современное эргономичное пространство центра максимально учитывает потребности всех категорий маломобильных пассажиров. Зал ожидания оснащен индукционным оборудованием, удобной мягкой мебелью и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся в креслах-колясках; для маленьких посетителей зала ожидания организован детский игровой уголок. В непосредственной близости к залу расположена адаптированная санитарная комната.

Отметим, что для получения ситуационной помощи в зале ожидания предусмотрена кнопка вызова персонала, также установлено табло с расписанием отправления и прибытия поездов. Помимо этого, при входе в зал ожидания установлен справочный видеотерминал, расположенный на удобной высоте для маломобильных посетителей. С его помощью можно построить маршрут следования, узнать об услугах на вокзалах, а также получить консультацию оператора, в том числе на жестовом языке.

На вокзале Уфа безвозмездно предоставляются услуги сопровождения маломобильных пассажиров, перемещения ручной клади и багажа, а также помощи в высадке и посадке на поезд. Только с начала года более 5 тыс. пассажиров воспользовались этими услугами на вокзале Уфа.

Сервисом Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» можно воспользоваться, оформив заявку не менее чем за 24 часа до оказания услуги по бесплатному номеру: 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронному адресу: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.