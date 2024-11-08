Из Челябинска в Екатеринбург через Каменск-Уральский с 15 декабря начнет курсировать новый электропоезд

09:53

С 15 декабря 2024 года на ЮУЖД назначены пригородные поезда по новому маршруту Челябинск – Каменск-Уральский – Екатеринбург. Пара скорых электричек будет курсировать ежедневно с остановками на станциях Муслюмово, Нижняя, Каменск-Уральский, Соцгород, Храмцовская, Арамиль, Кольцово, Компрессорный Завод, Шарташ и о. п. Первомайская. Время в пути между двумя областными центрами составит 4 часа 18 минут. На маршруте будет курсировать электропоезд «Финист».

Пригородный поезд № 7048/7049 будет отправляться из Челябинска в 07:00 и прибывать в Екатеринбург в 11:18. Пригородный поезд № 7050/7047 будет отправляться из Екатеринбурга в 18:25 по местному времени и прибывать в Челябинск в 22:43.

Сейчас пригородные поезда между Екатеринбургом и Челябинском курсируют через Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым и Аргаяш (перевозки выполняются рельсовыми автобусами «Орлан»). Новый маршрут через Каменск-Уральский даст жителям Свердловской и Челябинской областей дополнительные возможности для поездок.

Запуск нового поезда стал возможен благодаря совместной работе правительств Свердловской и Челябинской областей, Южно-Уральской и Свердловской железных дорог. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.