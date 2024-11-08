В 2024 году работники Горьковской железной дороги высадили более 14 тыс. деревьев и кустарников

В 2024 году работники Горьковской железной дороги высадили более 14 тыс. деревьев и кустарников

09:40

Более 14 тыс. деревьев и кустарников высадили железнодорожники Горьковской магистрали в рамках экологических программ в 2024 году. На ГЖД принята программа по восстановлению лесов, в рамках которой магистраль ежегодно сотрудничает с лесными хозяйствами, которые определяют участки для посадки, готовят почву и саженцы.

С начала 2024 года высадка саженцев проводилась на территориях Семеновского лесничества – в Нижегородской области, Высокогорского муниципального района – в Республике Татарстан, Слободского района – в Кировской области и Завьяловского лесничества – в Удмуртской Республике. За высадку 1,5 тыс. деревьев в деревне Кияик группе железнодорожников в октябре текущего года было вручено свидетельство.

В ходе ежегодной всероссийской экологической акции «Сохраним лес» работники магистрали в текущем году высадили более 9 тыс. саженцев ели и сосны. Для участия в акции «Сохраним лес» железнодорожники регистрировались на площадке «Сад памяти» и выбирали лесничество. Далее каждая группа при участии координатора от лесничества высаживала деревья в определенное для этого время на выбранной территории.

Напомним, что проведение экологических мероприятий – одно из приоритетных направлений деятельности Горьковской железной дороги. Главная цель – минимизация негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

В 2024 году в границах ГЖД проведены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет перевода котельных на альтернативный вид топлива: на станции Агрыз (Республика Татарстан) – с угля на газ, на станции Яр (Республика Татарстан) – на электротермию.

На субботниках работники Горьковской магистрали проводят озеленение и благоустройство предприятий, парков и скверов. Особое внимание уделяется охраняемым природным территориям, граничащим с железной дорогой. Железнодорожники следят за экологическим и санитарным состоянием полосы отвода, обеспечивают пожарную безопасность, высаживают защитные лесные насаждения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.