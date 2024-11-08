На базе «Кванториума» Читинской детской магистрали прошел региональный этап конкурса «Инженеры транспорта»

09:27

В Чите на площадке технопарка «Кванториум» Читинской детской магистрали прошел региональный этап Всероссийского конкурса детских инженерных изобретений «Инженеры транспорта». Его участниками стали 69 школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Они представляли команды четырех РЖД лицеев поселков Толбага, Адриановка, Ульякан – в Забайкальском крае и Ерофей Павлович – в Амурской области, технопарков «Кванториум», Свободненской и Читинской детских железных дорог, а также муниципальной школы города Могочи, в которой работает опорный класс ОАО «РЖД».

Ребята представили свои проекты, выполненные в рамках решения одной из пяти конкурсных задач: «Бесшовный навигатор», «Безопасность железнодорожных перегонов», «Детектор состояния человека», «Автоматизированный склад» и «Чистые пути».

По итогам оценки жюри регионального этапа конкурса команды из Читы стали лучшими в направлениях «Автоматизированный склад», «Безопасность железнодорожных перегонов» и «Бесшовный навигатор». Ребята из поселка Ерофей Павлович одержали победу в номинации «Детектор состояния человека». Лучшее решение задачи «Чистые пути» предложили участники из города Свободный.

В дальнейшем 5 команд-победителей регионального этапа представят свои доработанные проекты в следующей стадии конкурса – отборочном этапе федерального уровня, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.