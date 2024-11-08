На Красноярской железной дороге в январе – октябре текущего года перевезено 6,6 млн пассажиров

09:18

За январь – октябрь 2024 года на Красноярской железной дороге было перевезено более 6,6 млн пассажиров (-1,5% к январю – октябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,5 млн (+3,3%), в пригородном сообщении – 5,2 млн (-2,8%).

Пассажирооборот за этот период сохранился на уровне 10 месяцев прошлого года, составив 1 млрд 782 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 1 млрд 550 млн пасс.-км, в пригородном сообщении – 231 млн пасс.-км.

В октябре 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 610 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 139 тыс., в пригородных поездах – 471 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.