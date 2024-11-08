Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Красноярской железной дороге в январе – октябре текущего года перевезено 6,6 млн пассажиров

2024-11-08 09:18
На Красноярской железной дороге в январе – октябре текущего года перевезено 6,6 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За январь – октябрь 2024 года на Красноярской железной дороге было перевезено более 6,6 млн пассажиров (-1,5% к январю – октябрю 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,5 млн (+3,3%), в пригородном сообщении – 5,2 млн (-2,8%).

Пассажирооборот за этот период сохранился на уровне 10 месяцев прошлого года, составив 1 млрд 782 млн пасс.-км, в том числе в дальнем следовании – 1 млрд 550 млн пасс.-км, в пригородном сообщении – 231 млн пасс.-км.

В октябре 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 610 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 139 тыс., в пригородных поездах – 471 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru