В 2024 году более 300 машинистов и помощников машиниста на Северной железной дороге обучились своей профессии

В январе – октябре 2024 года на Северной железной дороге прошли обучение профессиям машиниста и помощника машиниста грузовых поездов и поездов дальнего следования 337 человек. Все они трудоустроены в локомотивные депо магистрали. Начали и продолжают обучение 309 человек.
Перед обучением на право управления локомотивом проводится медицинское обследование на профессиональную пригодность, а по завершении гарантируется трудоустройство в локомотивные депо на полигоне Северной железной дороги.
Локомотивные бригады водят поезда на участках протяженностью от 100 до 500 км, средняя длительность рабочей смены машиниста составляет от 7 до 10 часов в зависимости от рейса.
С 1 ноября 2024 года в ОАО «РЖД» машинистам и помощникам машиниста увеличена на 20% заработная плата. Общая численность работников локомотивных бригад, задействованных в движении пассажирских поездов дальнего следования и грузовых поездов на Северной железной дороге, составляет около 8,6 тыс. человек. С 2024 года в поездах дальнего следования начали работать женщины, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.