В 2024 году более 300 машинистов и помощников машиниста на Северной железной дороге обучились своей профессии

2024-11-11 16:50
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – октябре 2024 года на Северной железной дороге прошли обучение профессиям машиниста и помощника машиниста грузовых поездов и поездов дальнего следования 337 человек. Все они трудоустроены в локомотивные депо магистрали. Начали и продолжают обучение 309 человек.

Перед обучением на право управления локомотивом проводится медицинское обследование на профессиональную пригодность, а по завершении гарантируется трудоустройство в локомотивные депо на полигоне Северной железной дороги.

Они располагаются:

  • в Ярославской области – в Ярославле, Данилове, Рыбинске;
  • в Ивановской области депо работает в региональном центре;
  • в Костромской области – в Костроме, Буе, Шарье;
  • в Вологодской области – в Вологде (Лоста) и Череповце;
  • в Архангельской области – в Архангельске (Исакогорка), Няндоме, Коноше, Малошуйке, Обозерском, Кулое, Котласе (Сольвычегодск);
  • в Республике Коми – в Микуне, Сосногорске, Печоре, Инте, Воркуте.

Локомотивные бригады водят поезда на участках протяженностью от 100 до 500 км, средняя длительность рабочей смены машиниста составляет от 7 до 10 часов в зависимости от рейса.

С 1 ноября 2024 года в ОАО «РЖД» машинистам и помощникам машиниста увеличена на 20% заработная плата. Общая численность работников локомотивных бригад, задействованных в движении пассажирских поездов дальнего следования и грузовых поездов на Северной железной дороге, составляет около 8,6 тыс. человек. С 2024 года в поездах дальнего следования начали работать женщины, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

