Горьковская железная дорога определила победителей регионального этапа конкурса «Инженеры транспорта»

16:42

Горьковская железная дорога совместно с экспертами в сфере дополнительного образования Нижегородской области выбрали победителей регионального этапа всероссийского конкурса инновационных изобретений «Инженеры транспорта». Ими стали учащиеся Нижегородской и Кировской областей, а также Республики Татарстан.

Ребята представляли детские технопарки «Кванториум» (Нижний Новгород и Кирово-Чепецк) и учебные заведения (школа № 85 Нижнего Новгорода, лицей № 28 Кирова и Инженерный лицей Казани).

Участники-победители разработали инновационные проекты по созданию бесшовного навигатора, детектора состояния человека, автоматизированных складов и робот-стюартов, а также подготовили универсальные решения по повышению уровня очистки путей и безопасности железнодорожных перегонов.

Далее победители регионального тура примут участие в отборочном федеральном этапе конкурса.

В финале федерального этапа победители «инженерного» направления получат 1 млн рублей и современную технику, а «креативного» – железнодорожное путешествие по России и сертификат на профессиональное обучение.

Напомним, что региональный этап всероссийского конкурса инновационных изобретений «Инженеры транспорта» проходил в столице Нижнем Новгороде 7-8 ноября на площадках «Точки кипения» Мининского университета и детского технопарка «Кванториум». Участниками стали учащиеся общеобразовательных учреждений Нижегородской области 9-18 лет, которые увлекаются научно-технической сферой. Каждый из них выбрал направление: «инженерное» или «креативное».

Горьковская железная дорога планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов профориентации и дополнительного образования, которые включают в себя проведение систематических встреч руководства магистрали с школьниками и студентами профильных учебных заведений, а также организацию стратегических сессий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.