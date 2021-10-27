Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» в Свердловской области изменится в праздничные выходные ноября

12:58

В связи с праздничными выходными днями в период с 3 по 6 ноября на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В дополнительные нерабочие дни, введенные указом Президента России, пригородные поезда будут курсировать в обычном режиме.

Изменения затронут поезда «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», СПК):

№ 7067 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 17:26, здесь и далее – время местное) назначен 5 ноября, 3 ноября отменяется;

№ 7060 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправление в 05:59) 5 и 6 ноября отменяется;

№ 7071 сообщением Екатеринбург – Серов (отправление в 17:26) назначен 3 ноября, 5 ноября отменяется;

№ 7072 сообщением Серов – Екатеринбург (отправление в 03:10) назначен 4 ноября, 6 ноября отменяется;

№ 7053 сообщением Екатеринбург – Шаля (отправление в 17:57) назначен 3 ноября, 5 ноября отменяется;

№ 7054 сообщением Шаля – Екатеринбург (отправление в 04:42) назначен 4 ноября, 6 ноября отменяется;

№ 7055 сообщением Екатеринбург – Кузино (отправление в 17:57) назначен 5 ноября, 3 ноября отменяется;

№ 7056 сообщением Кузино – Екатеринбург (отправление в 05:42) назначен 6 ноября, 4 ноября отменяется.

Кроме того, 4 и 5 ноября отменяются рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212), курсирующего только по рабочим дням.

Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.

Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайте АО «СПК», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.