Порядок курсирования пригородных поездов «Ласточка» в Свердловской области изменится в праздничные выходные ноября

В связи с праздничными выходными днями в период с 3 по 6 ноября на Свердловской железной дороге изменяется порядок курсирования некоторых пригородных поездов. В дополнительные нерабочие дни, введенные указом Президента России, пригородные поезда будут курсировать в обычном режиме.
Изменения затронут поезда «Ласточка» в направлении Нижнего Тагила, Серова, Кузино и Шали (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания», СПК):
Кроме того, 4 и 5 ноября отменяются рейсы городского электропоезда сообщением Сысерть – Керамик – Екатеринбург-Сортировочный (№№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7212), курсирующего только по рабочим дням.
Изменения коснутся и некоторых других пригородных поездов в Свердловской области.
Более подробно со всей информацией можно ознакомиться в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайте АО «СПК», а также на станциях, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.