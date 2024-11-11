Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Школьники из Костромы, Сыктывкара и Ярославля стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Инженеры транспорта»

2024-11-11 15:31
Школьники из Костромы, Сыктывкара и Ярославля стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Инженеры транспорта»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

6 команд школьников из Костромы, Сыктывкара и Ярославля представят свои проекты в полуфинале всероссийского детского конкурса «Инженеры транспорта», который проводят ОАО «РЖД» и «Движение первых».

Отбор в полуфинал командного направления конкурса в регионах присутствия Северной железной дороги проходил в «Кванториуме» в Ярославле 7 и 8 ноября. В нем приняли участие более 80 ребят. 18 команд из Ярославля, Ярославской, Костромской областей и Республики Коми защищали свои инженерные проекты по предложенным ОАО «РЖД» темам в сфере инфраструктуры, безопасности, обслуживания грузов и пассажиров. Оценивали работы экспертные группы, в состав которых вошли железнодорожники Северной магистрали.

«Железнодорожники реализуют образовательные программы, направленные на раннюю профориентацию детей, через организацию конкурсов технического творчества, а также в рамках системы преемственности от детского сада до вуза. Талантливые ребята с техническим складом ума получают возможность проявить себя в разработке креативных решений по актуальным задачам, стоящим сегодня перед компанией», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru