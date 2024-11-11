Школьники из Костромы, Сыктывкара и Ярославля стали полуфиналистами всероссийского конкурса «Инженеры транспорта»

15:31

6 команд школьников из Костромы, Сыктывкара и Ярославля представят свои проекты в полуфинале всероссийского детского конкурса «Инженеры транспорта», который проводят ОАО «РЖД» и «Движение первых».

Отбор в полуфинал командного направления конкурса в регионах присутствия Северной железной дороги проходил в «Кванториуме» в Ярославле 7 и 8 ноября. В нем приняли участие более 80 ребят. 18 команд из Ярославля, Ярославской, Костромской областей и Республики Коми защищали свои инженерные проекты по предложенным ОАО «РЖД» темам в сфере инфраструктуры, безопасности, обслуживания грузов и пассажиров. Оценивали работы экспертные группы, в состав которых вошли железнодорожники Северной магистрали.

«Железнодорожники реализуют образовательные программы, направленные на раннюю профориентацию детей, через организацию конкурсов технического творчества, а также в рамках системы преемственности от детского сада до вуза. Талантливые ребята с техническим складом ума получают возможность проявить себя в разработке креативных решений по актуальным задачам, стоящим сегодня перед компанией», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.