«Ласточки» Нижний Новгород – Москва за 10 месяцев текущего года перевезли более 3,2 млн человек

13:08

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе – октябре 2024 года перевезено более 3,2 млн пассажиров. Это на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за 10 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 3,5 млн человек, что на 5% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Киров – более 165 тыс., что соответствует показателю аналогичного периода 2023 года.

Между Нижним Новгородом и Ивановом «Ласточкой», которая курсирует с 1 июня 2023 года, за январь – октябрь 2024 года перевезено более 73 тыс. человек.

