За 10 месяцев 2024 года грузовой терминал Доскино принял более 24 тыс. автомобилей

2024-11-12 15:30
В январе – октябре текущего года железнодорожники обработали и приняли более 24 тыс. автомобилей на грузовом терминале Доскино Горьковской магистрали в Нижегородской области.

Все прибывающие контейнерными поездами автомобили проходят обязательную процедуру таможенного оформления. После выгрузки их размещают на площадке хранения до передачи их грузополучателю.

Отметим, что для осуществления этой работы была реализована комплексная модернизация грузового терминала: выполнено удлинение железнодорожного пути; подготовлена площадка для обработки грузов, проведено дооснащение грузового терминала специализированным технологическим оборудованием. Также было организовано дополнительное обучение работников.

Напомним, что с октября 2023 года на станцию Доскино начали прибывать грузовые составы из Китайской Народной Республики с легковыми автомобилями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

