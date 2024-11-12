Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» в Кемеровской области выходит на маршрут 16 ноября

14:22

С 16 ноября по заказу Министерства транспорта Кузбасса в Кемеровской области назначается туристический поезд «Шерегеш-экспресс». Он станет частью мультимодального маршрута (электропоезд + автобус) Новокузнецк – Чугунаш – спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». Поезд будет ходить по субботам, воскресеньям и в праздничные дни.

Отправление со станции Новокузнецк – в 07:03, прибытие на станцию Чугунаш – в 09:56. Далее пассажиры пересаживаются на автобусы: отправление со станции Чугунаш – в 10:15, прибытие в СТК «Шерегеш», на остановку Гора Зеленая (ул. Снежная, 10), – в 10:45. Обратно автобус отправляется с той же остановки в 17:05. Отправление туристического поезда со станции Чугунаш – в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк — в 21:00. Время указано местное.

Добавим, что при приобретении билетов на этот мультимодальный маршрут пассажиры становятся участниками тура «Поехали», в который включены скидки на некоторые услуги курорта «Шерегеш» (прокат горнолыжного инвентаря, комплексные обеды, сувениры и проживание в отелях партнеров тура).

В составе турпоезда – 4 вагона: 3 – эконом-класса и 1 – первого. Каждый вагон оборудован креплениями для безопасной перевозки горнолыжного снаряжения, розетками для зарядки мобильных устройств. В поезде есть кафе с горячими и прохладительными напитками и снековой продукцией, камеры хранения личных вещей. Кроме того, организована тематическая фотозона, где пассажиры могут сделать памятные фотографии.

Билеты на «Шерегеш-экспресс» можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в чат-боте «Кузбасс-пригород» в мессенджере Telegram, в пригородных кассах и в составе электропоезда. Подробную информацию о турпоезде можно получить на сайте компании, а также с 08:00 до 20:00 по телефону диспетчера 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный из всех регионов РФ), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.