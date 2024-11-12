Западно-Сибирская железная дорога смонтировала новое освещение на 7 остановочных пунктах в Кузбассе

14:15

На пассажирских платформах по маршруту Кемерово – Притомье – Забойщик работники Западно-Сибирской железной дороги установили дополнительное освещение. В частности, системы освещения установлены на остановочных пунктах Притомье, Кедровка, Правотомск, Предкомбинат, 51 км, 3-й Особый и Шахтер.

Освещение объектов железнодорожного транспорта является важным аспектом обеспечения безопасности и эффективности работы железнодорожной инфраструктуры. Установка качественных осветительных систем на платформах обеспечивает хорошую видимость, что способствует безопасности пассажиров и сотрудников железной дороги.

Напомним: в мае 2024 года с началом ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь Западно-Сибирская железная дорога запустила движение пригородных поездов по новому маршруту Кемерово – Притомье – Забойщик. На участке оперативно были обустроены временные пассажирские платформы. Ежедневно в электропоездах на этом направлении проезжают до 2 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.