На Свердловскую железную дорогу поступила новая партия мощных электровозов 3ЭС6

В январе – октябре 2024 года на Свердловскую железную дорогу поступило 15 магистральных электровозов повышенной мощности 3ЭС6. До конца декабря в депо также поступят 5 современных тепловозов 2ТЭ25КМ.

Магистраль пополняет парк тягового подвижного состава с учетом актуальных производственных задач, технологий перевозочного процесса и условий эксплуатации.

Все поступившие в этом году на СвЖД электровозы 3ЭС6 приписаны к локомотивному депо Пермь-Сортировочная. Они предназначены для вождения грузовых поездов весом более 7 тыс. тонн на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.

Напомним: магистральный электровоз 3ЭС6 – модификация базовой модели 2ЭС6 «Синара» с дополнительной бустерной секцией. Мощность локомотива в трехсекционном исполнении превышает 12,2 тыс. лошадиных сил (9 тыс. кВт), что почти в 2 раза больше, чем у электровозов предыдущих серий. Выпуск таких машин был налажен в 2020 году на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Также до конца года парк депо Тюмень пополнят магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ. Эти более мощные в сравнении с тепловозами предыдущих серий локомотивы используются для вывоза нефтехимических грузов с севера УрФО – на направлении Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Общий парк таких машин на СвЖД уже насчитывает более 40 единиц. В Тюмени подготовлена база для их обслуживания.

Магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ способны водить более тяжелые (на 20%) составы, чем локомотивы 2ТЭ116 и 2ТЭ10, имеют увеличенный коэффициент использования мощности дизеля.

Тепловоз новой модификации – полностью отечественная разработка. Выпуск этих локомотивов налажен на Брянском машиностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг»). Все основные узлы и агрегаты, используемые в конструкции тепловоза, производятся в России.

Кроме того, на СвЖД реализуется программа модернизации тягового подвижного состава предыдущих серий. В условиях сервисных локомотивных депо и на специализированных предприятиях на электровозы устанавливают современное электрооборудование, приборы безопасности, ресурсосбережения, средства связи, системы пожаротушения и кондиционирования воздуха, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.