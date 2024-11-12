Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Свердловскую железную дорогу поступила новая партия мощных электровозов 3ЭС6

2024-11-12 13:28
На Свердловскую железную дорогу поступила новая партия мощных электровозов 3ЭС6
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – октябре 2024 года на Свердловскую железную дорогу поступило 15 магистральных электровозов повышенной мощности 3ЭС6. До конца декабря в депо также поступят 5 современных тепловозов 2ТЭ25КМ.

Магистраль пополняет парк тягового подвижного состава с учетом актуальных производственных задач, технологий перевозочного процесса и условий эксплуатации.

Все поступившие в этом году на СвЖД электровозы 3ЭС6 приписаны к локомотивному депо Пермь-Сортировочная. Они предназначены для вождения грузовых поездов весом более 7 тыс. тонн на главном ходу Транссиба, в том числе по участкам со сложным профилем пути в предгорьях Урала.

Напомним: магистральный электровоз 3ЭС6 – модификация базовой модели 2ЭС6 «Синара» с дополнительной бустерной секцией. Мощность локомотива в трехсекционном исполнении превышает 12,2 тыс. лошадиных сил (9 тыс. кВт), что почти в 2 раза больше, чем у электровозов предыдущих серий. Выпуск таких машин был налажен в 2020 году на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

Также до конца года парк депо Тюмень пополнят магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ. Эти более мощные в сравнении с тепловозами предыдущих серий локомотивы используются для вывоза нефтехимических грузов с севера УрФО – на направлении Коротчаево – Сургут – Тобольск – Войновка. Общий парк таких машин на СвЖД уже насчитывает более 40 единиц. В Тюмени подготовлена база для их обслуживания.

Магистральные тепловозы 2ТЭ25КМ способны водить более тяжелые (на 20%) составы, чем локомотивы 2ТЭ116 и 2ТЭ10, имеют увеличенный коэффициент использования мощности дизеля.

Тепловоз новой модификации – полностью отечественная разработка. Выпуск этих локомотивов налажен на Брянском машиностроительном заводе (входит в «Трансмашхолдинг»). Все основные узлы и агрегаты, используемые в конструкции тепловоза, производятся в России.

Кроме того, на СвЖД реализуется программа модернизации тягового подвижного состава предыдущих серий. В условиях сервисных локомотивных депо и на специализированных предприятиях на электровозы устанавливают современное электрооборудование, приборы безопасности, ресурсосбережения, средства связи, системы пожаротушения и кондиционирования воздуха, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru