С 15 ноября на Советском направлении Калининградской железной дороги изменится расписание пригородных поездов

С 15 ноября изменится расписание пригородных поездов сообщением Калининград – Советск.

В частности, все рельсовые автобусы будут отправляться из Советска в Калининград на 11 минут раньше действующего расписания: утренний поезд, курсирующий с понедельника по субботу, – в 06:20, воскресный поезд – в 17:54. Время прибытия на Южный вокзал не изменится – в 08:53 и 20:33 соответственно.

Вечерний поезд из Калининграда, курсирующий все дни недели, кроме субботы, будет отправляться без изменений – в 18:21 и прибывать в Советск на 11 минут позже – в 20:51.

Расписание скорректировано в связи необходимостью снижения скорости движения поездов на участке о. п. Богатово – ст. Советск для обеспечения безопасности движения и минимизации рисков столкновения с дикими животными в период осенне-зимней миграции.

Всю информацию об изменениях расписания поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.