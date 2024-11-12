С начала года сотрудники Забайкальской железной дороги убрали с территории полосы отвода более 300 кубометров мусора

С начала 2024 года сотрудники Забайкальской железной дороги убрали с территории полосы отвода (земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям) 300 куб. м мусора. Общая площадь, приведенная в порядок, составила 48 га.

Очистка участков, прилегающих к железнодорожным путям в пределах населенных пунктов, проводится систематически, в том числе по результатам комиссионных осмотров.

В ходе обследований за 10 месяцев с начала текущего года выявлено 13 несанкционированных свалок в полосе отвода. В связи с этим направлены обращения в муниципальные органы власти об организации работ по ликвидации мусора. В настоящее время 8 из загрязненных локаций ликвидированы силами администрации сельских поселений.

Отметим, что в 2023 году выявлено 23 свалки, 18 из которых уже убрано, в том числе 3 – совместно с муниципальными органами власти. За прошлый год с полосы отвода убрали 540 куб. м мусора с общей площади 95 га.

Проводимая совместно с органами власти работа направлена на соответствие состояния инфраструктурных объектов ЗабЖД требованиям экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.