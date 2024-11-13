На полигон Куйбышевской железной дороги в Республике Татарстан поступили новые маневровые локомотивы

15:57

5 новых локомотивов серии ТЭМ18ДМ поступили в эксплуатационное депо Бугульма в Республике Татарстан. Подвижной состав предназначен для выполнения маневровых и хозяйственных работ на железнодорожных путях.

Теперь в депо – 15 тепловозов этой серии, что позволяет обеспечить больший объем работ на участках от Бугульмы до станций Агрыз, Кандры и Ульяновск.

Напомним: ТЭМ18ДМ – тепловоз полностью отечественного производства, предназначенный для эксплуатации при температуре окружающей среды от -50°C до +40°C. Кроме того, новые тепловозы отличаются высокой мощностью, что влияет на увеличение производительности проводимых работ, а также позволяет снизить техногенное воздействие на окружающую среду за счет экономии расхода топлива, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.