Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Свердловскую магистраль поступили желтые сигнальные жилеты повышенной видимости

2024-11-13 15:52
На Свердловскую магистраль поступили желтые сигнальные жилеты повышенной видимости
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Свердловскую магистраль поступила первая партия сигнальной спецодежды повышенной видимости. Железнодорожники, работающие в зоне движения поездов, получают сигнальные жилеты желтого флуоресцентного цвета.

По результатам исследований ВНИИЖТ, желтый флуоресцентный цвет обладает большим коэффициентом яркости, чем оранжевый, который традиционно используют в экипировке железнодорожников. Поэтому было принято решение перейти на самый заметный цвет сигнальной спецодежды – желтый.

На первом этапе компания организовала поставку жилетов нового образца. В 2025 году и другая спецодежда, которая будут поступать на СвЖД, будет иметь светоотражающие полосы и вставки из ткани именно желтого флуоресцентного цвета. Постепенно он полностью заменит оранжевый цвет.

Правильной экипировке персонала, особенно тех, кто работает на открытом воздухе и обеспечивает движение поездов, в компании уделяется большое внимание. К специальной одежде и обуви предъявляются особые требования: она разработана с учетом специфики разных железнодорожных профессий.

К зимнему сезону работники СвЖД традиционно получают спецодежду и обувь повышенного класса защиты от неблагоприятных погодных факторов: низких температур, высокой влажности, сильных ветров, снегопадов. Комплекты «РЖД-Сигнал», «Локомотив», «Слесарь-ремонтник», «Восстановитель», сшитые из современных материалов, позволяют комфортно чувствовать себя в мороз, не стесняют движений и защищают при контакте с механизмами и загрязняющими веществами. Спецодежда снабжена дополнительными карманами, накладками, креплением для инструмента и средств связи, светоотражающими элементами.

В моделях специальной обуви применены как натуральные, так и высокотехнологичные синтетические материалы. Обувь имеет усиленную, многослойную конструкцию с эффектом «термоса» и противоскользящую подошву. Также в зимний комплект спецодежды входят теплый головной убор, рукавицы и защитный крем для лица, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru