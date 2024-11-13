На Свердловскую магистраль поступили желтые сигнальные жилеты повышенной видимости

15:52

На Свердловскую магистраль поступила первая партия сигнальной спецодежды повышенной видимости. Железнодорожники, работающие в зоне движения поездов, получают сигнальные жилеты желтого флуоресцентного цвета.

По результатам исследований ВНИИЖТ, желтый флуоресцентный цвет обладает большим коэффициентом яркости, чем оранжевый, который традиционно используют в экипировке железнодорожников. Поэтому было принято решение перейти на самый заметный цвет сигнальной спецодежды – желтый.

На первом этапе компания организовала поставку жилетов нового образца. В 2025 году и другая спецодежда, которая будут поступать на СвЖД, будет иметь светоотражающие полосы и вставки из ткани именно желтого флуоресцентного цвета. Постепенно он полностью заменит оранжевый цвет.

Правильной экипировке персонала, особенно тех, кто работает на открытом воздухе и обеспечивает движение поездов, в компании уделяется большое внимание. К специальной одежде и обуви предъявляются особые требования: она разработана с учетом специфики разных железнодорожных профессий.

К зимнему сезону работники СвЖД традиционно получают спецодежду и обувь повышенного класса защиты от неблагоприятных погодных факторов: низких температур, высокой влажности, сильных ветров, снегопадов. Комплекты «РЖД-Сигнал», «Локомотив», «Слесарь-ремонтник», «Восстановитель», сшитые из современных материалов, позволяют комфортно чувствовать себя в мороз, не стесняют движений и защищают при контакте с механизмами и загрязняющими веществами. Спецодежда снабжена дополнительными карманами, накладками, креплением для инструмента и средств связи, светоотражающими элементами.

В моделях специальной обуви применены как натуральные, так и высокотехнологичные синтетические материалы. Обувь имеет усиленную, многослойную конструкцию с эффектом «термоса» и противоскользящую подошву. Также в зимний комплект спецодежды входят теплый головной убор, рукавицы и защитный крем для лица, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.