Первая в Архангельской области женщина – помощник машиниста отправилась 13 ноября в рейс

12:36

13 ноября в самостоятельный рейс отправилась Наталья Кудрина, первая женщина – помощник машиниста в Архангельской области. Бригада Натальи провела утренний пригородный поезд из Няндомы в Емцу.

Наталья работает в локомотивном депо Няндома и прошла необходимую стажировку. В этом же депо готовится к самостоятельным поездкам ее коллега Ксения Гаравская. Женщины будут работать в локомотивных бригадах пассажирских поездов на территории Архангельской области.

Еще 6 женщин проходят обучение на помощника машиниста тепловоза/электровоза. Выпускницы должны приступить к работе в Поморье в конце этого года.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась в 2021 году благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. В других регионах на полигоне Северной железной дороги работают 7 женщин в профессии машиниста и помощника машиниста, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.