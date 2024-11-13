С начала года пассажиры поездов дальнего следования калининградского направления стали в 1,8 раза чаще покупать билеты через интернет

10:28

В январе – октябре текущего года пассажиры поездов, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели более 653 тыс. электронных билетов, что на 83% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Всего с начала года на поезда дальнего следования калининградского направления было оформлено более 1 млн проездных документов. Доля билетов, реализованных через онлайн-сервисы и мобильное приложение «РЖД Пассажирам», составила 64,8%.

В октябре 2024 года пассажиры поездов приобрели 59,5 тыс. электронных билетов, что почти в 1,4 раза больше показателя прошлого года.

В пригородном сообщении за 10 месяцев пассажиры приобрели 6,7 млн билетов, из них через цифровые сервисы – более 561,8 тыс. Рост к январю – октябрю 2023 года составил почти 35%.

Напомним, что оформить электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.