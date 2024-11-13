Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой за 10 месяцев текущего года выросли на 6,3%

2024-11-13 09:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Двухэтажными поездами по маршруту Йошкар-Ола – Москва в январе – октябре 2024 года отправлено почти 347 тыс. пассажиров. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего этими составами со станций Горьковской железной дороги за 10 месяцев было отправлено почти 1,8 млн пассажиров (на уровне прошлого года).

На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда связывают Москву с Казанью, Чебоксарами, Йошкар-Олой и Ижевском.

Вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

