С начала года с помощью единой системы управления подбором персонала ОАО «РЖД» на Забайкальской магистрали трудоустроились почти 900 человек

2024-11-13 09:10
С начала 2024 года для работы на объектах магистрали рекрутинговый центр Забайкальской железной дороги привлек 897 человек, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время наиболее востребованными специальностями на ЗабЖД являются помощник машиниста, монтер пути, электромонтер, электромеханик и другие из числа массовых железнодорожных профессий. Так, с начала 2024 года благодаря единой автоматизированной системе управления подбором персонала ОАО «РЖД» сотрудниками подразделений ЗабЖД стали 221 помощник машиниста, 158 монтеров пути, 29 составителей поездов, 27 осмотрщиков-ремонтников вагонов, 24 электромонтера и электромеханика, 16 дежурных по станции, 14 бригадиров, а также 70 руководителей и специалистов разных категорий.

Подбор потенциальных работников организован с использованием интернет-площадок по поиску работы, средств массовой информации и социальных сетей. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с государственными органами занятости населения.

Магистраль уделяет большое внимание созданию социально-бытовых условий для привлечения кадров. В рамках коллективного договора в ОАО «РЖД» выделяются средства на улучшение условий труда, развитие медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения железнодорожников.

Ежегодно проводится индексация заработной платы. ОАО «РЖД» во всех регионах присутствия реализует и постоянно развивает молодежную политику как одну из частей социальной политики компании. В компании существует эффективная система наставничества, которая позволяет влиться в трудовой коллектив и сформировать необходимые профессиональные и личностные компетенции.

Желающие получить работу в подразделениях ОАО «РЖД» на полигоне Забайкальской железной дороги могут обращаться по единому бесплатному номеру телефона: 8 (800) 444-44-10. Также кандидаты могут откликнуться на вакансии, опубликованные в группах «Вакансии ЗабЖД» в социальных сетях, или обращаться по телефонам отдела по подбору персонала: 8 (914) 474-44-00, 8 (914) 514-63-76, в том числе в мессенджерах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

