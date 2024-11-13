В 2024 году миллиардным пассажиром пригородных поездов на сети ОАО «РЖД» стала жительница Челябинска

09:01

Миллиардным пассажиром 2024 года в пригородном сообщении на сети российских железных дорог стала Дайана Смальцер. Счастливый билет в приложении «РЖД Пассажирам» она приобрела на электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск – Магнитогорск до станции Карталы Южно-Уральской железной дороги (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»). Дайана со своей семьей часто путешествует пригородными поездами по области и очень ценит «Ласточки» за их удобство, эстетичность и быстроту.

Пассажирку поздравили руководители Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Южно-Уральской железной дороги и Свердловской пригородной компании. Ей вручили сертификат на поездки в пригородных поездах Свердловской пригородной компании в течение всего 2025 года, сертификат на выходные на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе (включает проживание на 2 человек, посещение термальных источников и спа, ски-пассы), а также памятные подарки.

«Сегодня у нас замечательное событие – мы поздравляем миллиардного пассажира в пригородном сообщении. Очень символично, что он оказался на самом востребованном направлении Челябинск – Магнитогорск. Заполняемость этого поезда – практически всегда под 100%. В последние годы на ЮУЖД пассажирские перевозки стабильно растут, и с вводом нового графика движения поездов мы запустим еще одну железнодорожную «птицу» – «Финист» до Екатеринбурга через Каменск-Уральский», – отметил заместитель начальника ЮУЖД – начальник службы пассажирских перевозок Игорь Пракин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.