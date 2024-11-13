Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году миллиардным пассажиром пригородных поездов на сети ОАО «РЖД» стала жительница Челябинска

2024-11-13 09:01
В 2024 году миллиардным пассажиром пригородных поездов на сети ОАО «РЖД» стала жительница Челябинска
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Миллиардным пассажиром 2024 года в пригородном сообщении на сети российских железных дорог стала Дайана Смальцер. Счастливый билет в приложении «РЖД Пассажирам» она приобрела на электропоезд «Ласточка» сообщением Челябинск – Магнитогорск до станции Карталы Южно-Уральской железной дороги (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»). Дайана со своей семьей часто путешествует пригородными поездами по области и очень ценит «Ласточки» за их удобство, эстетичность и быстроту.

Пассажирку поздравили руководители Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Южно-Уральской железной дороги и Свердловской пригородной компании. Ей вручили сертификат на поездки в пригородных поездах Свердловской пригородной компании в течение всего 2025 года, сертификат на выходные на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе (включает проживание на 2 человек, посещение термальных источников и спа, ски-пассы), а также памятные подарки.

«Сегодня у нас замечательное событие – мы поздравляем миллиардного пассажира в пригородном сообщении. Очень символично, что он оказался на самом востребованном направлении Челябинск – Магнитогорск. Заполняемость этого поезда – практически всегда под 100%. В последние годы на ЮУЖД пассажирские перевозки стабильно растут, и с вводом нового графика движения поездов мы запустим еще одну железнодорожную «птицу» – «Финист» до Екатеринбурга через Каменск-Уральский», – отметил заместитель начальника ЮУЖД – начальник службы пассажирских перевозок Игорь Пракин, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru