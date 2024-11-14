За 10 месяцев текущего года Центр продажи услуг на Горьковской железной дороге привлек 259 новых клиентов в сфере грузоперевозок

Сотрудники Центра продажи услуг ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге в январе – октябре 2024 года привлекли 259 новых клиентов в сфере грузовых перевозок. Это позволило дополнительно перевезти более 1 млн тонн грузов.

Отметим, что железнодорожники уделяют большое внимание качеству обслуживания клиентов и обрабатывают все входящие обращения в центр, большинство из которых связаны с организацией перевозок, обеспечением комплексного транспортно-логистического обслуживания, погрузкой и выгрузкой на терминально-складской инфраструктуре ГЖД, а также транспортировкой мелких партий грузов.

Для повышения качества обслуживания клиентов в ОАО «РЖД» разработаны и активно функционируют цифровые сервисы в сфере грузовых перевозок. На ГЖД более 1,6 тыс. клиентов оформляют перевозочные документы с помощью автоматизированной системы (АС «ЭТРАН»). Кроме того, более 1,8 тыс. пользователей услуг железнодорожного транспорта пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД».

Напомним: Горьковская железная дорога за 10 месяцев 2024 года погрузила более 512 тыс. тонн зерна. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.