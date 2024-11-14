С начала года специализированную помощь на железнодорожных вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги получили 8,3 тыс. маломобильных пассажиров

11:25

За январь – октябрь 2024 года на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги необходимую помощь получил 8301 маломобильный пассажир. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на специальные услуги увеличился на 14%.

Сопровождение маломобильных пассажиров предоставляется на 20 железнодорожных вокзалах ВСЖД. Наибольшее количество обращений зафиксировано на станциях Иркутск-Пассажирский (3389 заявок) и Улан-Удэ (1888).

Благодаря специализированным службам пассажиры с ограниченными возможностями здоровья смогли оперативно получить бесплатную помощь в оформлении проездных документов, при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и посадке в него.

На вокзалах магистрали создается необходимая инфраструктура для безбарьерной среды. Напомним, что в августе 2024 года на вокзале Иркутск-Пассажирский открылся новый зал ожидания для маломобильных граждан.

Заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах принимаются в Центре содействия мобильности по тел.: 8 (800) 775-00-00 (доб. 1). Подробную информацию об услугах Центра содействия мобильности можно получить на сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.