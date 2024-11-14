Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали в январе – октябре текущего года снизилось в 2 раза

Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали в январе – октябре текущего года снизилось в 2 раза

09:37

Количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе – октябре 2024 года сократилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 10 месяцев зафиксировано 233 случая. При этом за январь – октябрь на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 17 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 20 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За 10 месяцев 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено более 1,7 тыс. рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили почти 210 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.