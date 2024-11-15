Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров выросли на 6,8% в январе – октябре 2024 года

2024-11-15 18:00
Перевозки контейнеров выросли на 6,8% в январе – октябре 2024 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – октябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 6,5 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,6 млн ДФЭ (+4,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6,4%, до 4,8 млн ДФЭ (перевезено 68,4 млн тонн грузов, +9%), в том числе:

  • химикаты и сода – 667 тыс. ДФЭ (+0,1% к уровню января – октября 2023 года);
  • лесные грузы – 488,6 тыс. (-2,1%);
  • химические и минеральные удобрения – 419 тыс. (рост в 1,8 раза);
  • автомобили и комплектующие – 415,7 тыс. (+5,3%);
  • метизы – 366,8 тыс. (+4,3%);
  • промышленные товары – 361,1 тыс. (+2,1%);
  • машины, станки, двигатели – 323,5 тыс. (-7,2%);
  • бумага – 299,2 тыс. (-1,7%);
  • строительные грузы – 229,4 тыс. (+21,5%);
  • черные металлы – 173,8 тыс. (-18,3%);
  • остальные и сборные грузы – 171,2 тыс. (+10,5%);
  • цветные металлы – 106,8 тыс. (-4,1%);
  • зерно – 106,7 тыс. (+20,2%);
  • нефть и нефтепродукты – 82,4 тыс. (+8,8%);
  • продукты перемола – 35,2 тыс. (рост в 1,7 раза);
  • рыба – 30,1 тыс. (-0,3%);
  • цветная руда и серное сырье – 26 тыс. (+0,2%);
  • мясо и масло животное – 25,6 тыс. (+11%);
  • картофель, овощи, фрукты – 11,2 тыс. (-11,4%);
  • остальные продовольственные товары – 276 тыс. (+6%).

В октябре во всех видах сообщения было перевезено 659 тыс. ДФЭ (-1,6%).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru