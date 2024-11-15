Перевозки контейнеров выросли на 6,8% в январе – октябре 2024 года

18:00

В январе – октябре 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 6,5 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2,6 млн ДФЭ (+4,5%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6,4%, до 4,8 млн ДФЭ (перевезено 68,4 млн тонн грузов, +9%), в том числе:

химикаты и сода – 667 тыс. ДФЭ (+0,1% к уровню января – октября 2023 года);

лесные грузы – 488,6 тыс. (-2,1%);

химические и минеральные удобрения – 419 тыс. (рост в 1,8 раза);

автомобили и комплектующие – 415,7 тыс. (+5,3%);

метизы – 366,8 тыс. (+4,3%);

промышленные товары – 361,1 тыс. (+2,1%);

машины, станки, двигатели – 323,5 тыс. (-7,2%);

бумага – 299,2 тыс. (-1,7%);

строительные грузы – 229,4 тыс. (+21,5%);

черные металлы – 173,8 тыс. (-18,3%);

остальные и сборные грузы – 171,2 тыс. (+10,5%);

цветные металлы – 106,8 тыс. (-4,1%);

зерно – 106,7 тыс. (+20,2%);

нефть и нефтепродукты – 82,4 тыс. (+8,8%);

продукты перемола – 35,2 тыс. (рост в 1,7 раза);

рыба – 30,1 тыс. (-0,3%);

цветная руда и серное сырье – 26 тыс. (+0,2%);

мясо и масло животное – 25,6 тыс. (+11%);

картофель, овощи, фрукты – 11,2 тыс. (-11,4%);

остальные продовольственные товары – 276 тыс. (+6%).

В октябре во всех видах сообщения было перевезено 659 тыс. ДФЭ (-1,6%).