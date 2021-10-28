На зимний период отменяются дополнительные остановки для пригородных поездов на небольших остановочных пунктах в Пермском крае

С 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года для некоторых пригородных поездов в Пермском регионе СвЖД отменяются дополнительные, «летние», остановки на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов. Расписание движения поездов при этом не изменится. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (ППК).
На направлении Пермь-2 – Углеуральская для поездов:
На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная для поездов:
№ 6266/6265, № 6262/6261, № 6268/6267, № 6903, № 6904, № 6905, № 6906, № 6907, №6908 отменяется остановка на о. п. Пост 150 км;
№ 6165, № 6168 – на о. п. 174 км, о. п. 183 км (о. п. Уньва).
На направлении Пермь-2 – Чусовская:
На направлении Верещагино – Балезино для поездов:
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в графике движения пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.