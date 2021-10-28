На зимний период отменяются дополнительные остановки для пригородных поездов на небольших остановочных пунктах в Пермском крае

На зимний период отменяются дополнительные остановки для пригородных поездов на небольших остановочных пунктах в Пермском крае

11:17

С 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года для некоторых пригородных поездов в Пермском регионе СвЖД отменяются дополнительные, «летние», остановки на небольших остановочных пунктах вблизи дачных поселков и коллективных садов. Расписание движения поездов при этом не изменится. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

На направлении Пермь-2 – Углеуральская для поездов:

№ 6264/6269, № 6266/6265, № 6262/6261, № 6268/6267, № 6263, № 6272/6271, № 6296/6295, № 6291 отменяется остановка на о. п. 25 км;

№ 6264, № 6266/6265, № 6262/6261, № 6263, № 6272/6271 – на о. п. 66 км;

№ 6268/6267 – на о. п. 32 км, о. п. 56 км, о. п. 77 км, о. п. 83 км, о. п. 104 км, о. п. 106 км.

На направлении Углеуральская – Кизел – Парк Калийная для поездов:

№ 6266/6265, № 6262/6261, № 6268/6267, № 6903, № 6904, № 6905, № 6906, № 6907, №6908 отменяется остановка на о. п. Пост 150 км;

№ 6165, № 6168 – на о. п. 174 км, о. п. 183 км (о. п. Уньва).

На направлении Пермь-2 – Чусовская:

для поезда № 6205 отменяется остановка на о. п. 30 км;

№ 6202/6203, № 6204/6205, № 6206/6201, № 6222 – на о. п. Залесная, о. п. Лесная Поляна, о. п. 73 км;

№ 6202/6203, № 6205, № 6206 – на о. п. 101 км;

№ 6205, № 6206 – на о. п. 120 км;

№ 6220/6219 – на о. п. 73 км.

На направлении Верещагино – Балезино для поездов:

№ 7153/7156, № 7155/7152 отменяется остановка на о. п. Ключевское (отменяется только по рабочим дням), о. п. Хрустали, о. п. Лып.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в графике движения пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.