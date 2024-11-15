Холдинг «РЖД» впервые вводит новый график движения на 3 года

16:06

15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 3 года – с 2024 по 2027 годы.

Всего в нормативном графике будет предусмотрено курсирование 627 пар пассажирских поездов дальнего следования (одна пара – это поезда «туда» и в обратном направлении), что на 13 пар больше, чем в действующем графике движения. Также до 410 пар увеличится количество поездов категорий «Скорый», «Скоростной» и «Высокоскоростной», составив 65,4% от общего числа пассажирских поездов (в существующем графике курсируют 405 пар поездов этих категорий).

Новые поезда будут назначены из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан). Кроме того, открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак (через Петровск), а также из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан), а также по другим направлениям.

Для обеспечения спроса на перевозки увеличено количество скоростных поездов (составами «Ласточка») до 3 пар в сутки на направлениях из Москвы в Минск и Кострому. Также увеличено количество поездов, курсирующих двухэтажными составами, из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу и на направлении Москва – Санкт-Петербург.

После перерыва, связанного с проведением реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, восстановлено прямое сообщение из Ташкента, Бишкека и Караганды в Москву. Поезда будут курсировать 2 раза в неделю в обе стороны.

Общие размеры пригородного движения составят 4607 пар поездов, что на 22 пары больше, чем в графике движения поездов на 2023-2024 годы (4585 пар). Необходимо отметить, что данные по количеству пригородных поездов оперативно корректируются с учетом подтверждения администраций субъектов Российской Федерации.