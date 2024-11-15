Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Холдинг «РЖД» впервые вводит новый график движения на 3 года

2024-11-15 16:06
Холдинг «РЖД» впервые вводит новый график движения на 3 года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

15 декабря 2024 года с 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог впервые вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 3 года – с 2024 по 2027 годы.

Всего в нормативном графике будет предусмотрено курсирование 627 пар пассажирских поездов дальнего следования (одна пара – это поезда «туда» и в обратном направлении), что на 13 пар больше, чем в действующем графике движения. Также до 410 пар увеличится количество поездов категорий «Скорый», «Скоростной» и «Высокоскоростной», составив 65,4% от общего числа пассажирских поездов (в существующем графике курсируют 405 пар поездов этих категорий).

Новые поезда будут назначены из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан). Кроме того, открыто беспересадочное сообщение из Москвы в Карабулак (через Петровск), а также из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан), а также по другим направлениям.

Для обеспечения спроса на перевозки увеличено количество скоростных поездов (составами «Ласточка») до 3 пар в сутки на направлениях из Москвы в Минск и Кострому. Также увеличено количество поездов, курсирующих двухэтажными составами, из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу и на направлении Москва – Санкт-Петербург.

После перерыва, связанного с проведением реконструкции железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, восстановлено прямое сообщение из Ташкента, Бишкека и Караганды в Москву. Поезда будут курсировать 2 раза в неделю в обе стороны.

Общие размеры пригородного движения составят 4607 пар поездов, что на 22 пары больше, чем в графике движения поездов на 2023-2024 годы (4585 пар). Необходимо отметить, что данные по количеству пригородных поездов оперативно корректируются с учетом подтверждения администраций субъектов Российской Федерации.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru