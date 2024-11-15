Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Калининграде железнодорожники и предприниматели обсудили актуальные вопросы развития грузовых перевозок

2024-11-15 15:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках дней Калининградской железной дороги в Калининградской торгово-промышленной палате, проходивших 13-15 ноября, руководство магистрали и предпринимательское сообщество обсудили актуальные вопросы взаимодействия в вопросах перевозки грузов в и из региона.

Как отметил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на встрече с представителями бизнеса, несмотря на то, что экспортно-импортные перевозки в регионе поставлены на паузу, со второй половины года на магистрали наблюдается рост погрузки более чем на 2%. Увеличение в том числе произошло за счет перевозки грузов внутри области.

Примером взаимовыгодного сотрудничества дороги и регионального бизнеса стала доставка песка и гравия из карьера в Краснолесье на объекты строящейся инфраструктуры области. Конкурентные условия для транспортировки были созданы за счет капитального ремонта путевой инфраструктуры на участке Нестеров – Краснолесье и повышения скорости движения грузовых поездов.

Также в рамках состоявшегося обмена информацией о планах региональных компаний на следующий год предпринимателям были представлены новые логистические сервисы для доставки товаров и грузов в Калининградскую область с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта. По стоимости они сопоставимы с автоперевозками через территории сопредельных государств.

Для повышения эффективности работы железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске магистраль провела ряд организационных и технологических мероприятий. На станции Балтийск введен пункт обслуживания вагонов, увеличен штат сотрудников, что позволило сократить сроки обслуживания переправы.

Также железнодорожники обсудили с предпринимателями участие малого и среднего бизнеса в закупках ОАО «РЖД».

В торгово-промышленной палате региона отметили пользу проведения мероприятий, способствующих конструктивному диалогу между бизнесом и магистралью, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

