Перевозка грузов по железной дороге из Татарстана в восточном направлении за 10 месяцев 2024 года выросла на треть

Перевозка грузов по железной дороге из Татарстана в восточном направлении за 10 месяцев 2024 года выросла на треть

14:40

Горьковская железная дорога активно налаживает транспортировку грузов на восток. Так, перевозки в направлении стран Восточной Азии из Республики Татарстан за 10 месяцев 2024 года выросли на треть и составили 150 тыс. тонн, а импорт превысил значения 2023 года на две трети и составил 138 тыс. тонн. Об этом шла речь на российско-китайском бизнес-форуме «Ростки», на котором сотрудники Горьковской магистрали представили участникам возможности железнодорожного транспорта для наращивания объемов торговли между двумя государствами. Мероприятие проходило на площадке «Казань-Экспо» в столице Татарстана с 13 по 15 ноября.

В работе секции «Транспорт» приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Герман Лернер, глава представительства Китайского комитета содействия международной торговли в РФ и СНГ Гао Ци, представитель провинции Цзянсу в РФ Цзя Инькэ, председатель Русско-Азиатского Делового Совета Максим Кузнецов, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Артем Снитко, глава «CIMC-Worldlink» в России Тан Цзань и заместитель начальника Горьковского центра фирменного транспортного обслуживания Лариса Стоянова.

В рамках дискуссии по теме «Новый шелковый путь: реализация проекта на территории РФ и влияние на глобальную экономику» стороны обсудили преимущества перевозок грузов по железной дороге в сравнении с аналогами и отметили дальнейшие перспективы по наращиванию объемов грузов в обоих направлениях.

Сегодня Горьковская железная дорога совершает грузовые операции на более чем 230 станциях, а также проводит их обработку на 44 терминалах. В Республике Татарстан активное участие в работе с грузами принимает терминал станции Тихорецкая. В январе – октябре этого года на нем было обработано 220 тыс. тонн грузов, что выше показателя за аналогичный период прошлого года почти в 2 раза.

Кроме того, ГЖД активно развивает сервис по ускоренной доставке грузов в Казани. Этому способствуют развитая железнодорожная инфраструктура, выгодное географическое расположение, цифровизация процессов и партнерские отношения с ведущими транспортными компаниями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.