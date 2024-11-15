11:33

На Куйбышевской железной дороге прошли мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню вторичной переработки отходов (рециклинга), который ежегодно отмечается 15 ноября.

Основными мероприятиями акции стали экоярмарки, организованные железнодорожниками на крупнейших вокзалах, таких как Самара, Ульяновск, Уфа и Пенза.

В ходе экологических ярмарок любой желающий в игровой форме смог получить нужные навыки и знания и сформировать полезные экопривычки. Приятным бонусом за участие стали подарки – экомешочки для фруктов и овощей, которые могут заменить до 1 тыс. полиэтиленовых пакетов в год, а также шариковые ручки из переработанного пластика и бумаги.

Кроме того, на вокзале Самара была организована выставка детских рисунков на тему «Мы чистим мир!» и «150 лет в гармонии с природой», а в ведомственных детских садах прошли интерактивные экологические уроки «Учимся сортировать отходы для чистоты природы».

На Куйбышевской железной дороге уделяют самое пристальное внимание рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и внедрению ресурсосберегающих и природоохранных технологий. Так, с начала года с полигона дороги переработчикам передано более 58,7 тонн вторичных ресурсов. На вокзалах Куйбышевской железной дороги функционируют 24 фандомата, благодаря которым с начала года собрано более 127 тыс. пластиковых бутылок и 64 тыс. алюминиевых банок, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.