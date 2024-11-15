В январе – октябре 2024 года на вокзалах Юго-Восточной железной дороги собрано более 126 тыс. единиц вторсырья для переработки

В январе – октябре 2024 года на вокзалах Юго-Восточной железной дороги собрано более 126 тыс. единиц вторсырья для переработки

10:17

За 10 месяцев 2024 года через аппараты по приему использованной тары на железнодорожных вокзалах ЮВЖД собрано более 126 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Услуга по приему использованной тары предоставляется на 12 вокзалах магистрали: Воронеж-1, Воронеж-Южный, Лиски, Россошь, Поворино (Воронежская область), Белгород, Валуйки, Старый Оскол (Белгородская область), Тамбов, Мичуринск-Уральский (Тамбовская область), Липецк, Грязи-Воронежские (Липецкая область).

Проект по установке фандоматов реализуется на ЮВЖД с апреля 2023 года, и с начала его реализации на переработку было принято около 265 тыс. бутылок и банок. За сдачу отходов начисляются бонусы в приложении Ecoplatform, которые можно обменивать на скидки и/или подарки в компаниях-партнерах программы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.