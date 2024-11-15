Детская железная дорога Нижнего Новгорода празднует 85-летие

09:26

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде отмечает свой юбилей – 85 лет со дня основания. По этому случаю в Центральном дворце культуры железнодорожников столицы Приволжья 15 ноября состоится праздничное мероприятие.

Малая Горьковская является одной из старейших детских магистралей в Российской Федерации. Движение по ней было открыто в ноябре 1939 года. Сейчас на Малой Горьковской функционируют 3 станции – Родина, Пушкино и Счастливая. Путешествие занимает около 30 минут.

Сегодня детская железная дорога является настоящей кузницей кадров для железнодорожной отрасли. Почти 70% выпускников ДЖД поступают в профильные университеты и техникумы, приходя затем работать на магистраль.

«Мы продолжаем развивать потенциал юных железнодорожников и уже приступили к строительству узкопрофильного детского технопарка «Кванториум», который расположится на территории детской железной дороги. 85 лет – это только начало», – отметил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Напомним, что Малая Горьковская железная дорога перевезла летом 2024 года 16,4 тыс. пассажиров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Также с октября 2024 года юные железнодорожники в Нижнем Новгороде впервые начали проходить специальное обучение по основным железнодорожным рабочим профессиям с последующим получением государственного свидетельства о квалификации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.