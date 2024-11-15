На Дальневосточной железной дороге обсудили вопросы привлечения кадров

09:18

В Хабаровске на заседании региональной оперативной комиссии под председательством начальника ДВЖД Евгения Вейде обсудили меры по укреплению престижа железнодорожных профессий и привлечения персонала.

Важными условиями закрепления квалифицированных специалистов и работников являются социальная поддержка и создание комфортных условий труда.

В ОАО «РЖД» регулярно индексируется заработная плата, вводятся различные виды поощрений, включая нематериальные, развивается медицинское и санаторное обслуживание. Так, в сентябре 2024 года новый передвижной клинико-диагностический центр «Святой Пантелеймон» посетил 15 станций БАМа, на которых железнодорожники смогли пройти специальные исследования на самом современном оборудовании.

Напомним: отдельное внимание в компании уделяется укреплению кадрового потенциала в локомотивном хозяйстве. С 1 ноября увеличены зарплаты машинистов, помощников машинистов и машинистов-инструкторов. Локомотивным бригадам компенсируется найм жилья до 100%, при устройстве на работу выплачиваются 150 тыс. рублей, во время обучения размер стипендий увеличен на 25%, а в ближайшее время вырастет еще на 16%. Это важные изменения для почти 11 тыс. работников локомотивных бригад Дальневосточной магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.