Калининградские железнодорожники провели более 30 уроков безопасности

2024-11-18 15:56
Более 30 открытых уроков по соблюдению правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре провели сотрудники Калининградской магистрали с начала года. В профилактических мероприятиях приняли участие свыше 3600 школьников.

Накануне состоялись занятия с учащимися младших классов средних школ №№ 3 и 26 Калининграда, а также средней школы № 1 Гусева. Учреждения образования находятся вблизи магистрали. С помощью интерактивных игр и видеороликов ученики повторили правила поведения на дороге, для закрепления полученных знаний им раздали памятки и раскраски.

Всего с начала года калининградскими железнодорожниками было распространено более 1500 памяток и 150 буклетов по профилактике травматизма, организован показ свыше 200 видеороликов и фильмов. Также совместно с сотрудниками транспортной полиции проведены рейды, в ходе которых состоялись профилактические беседы с 80 школьниками.

Регулярная профилактическая работа позволила не допустить в текущем году ни одного случая детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

