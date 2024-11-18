Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге в январе – октябре 2024 года выросли на 4,6%

2024-11-18 14:32
Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге в январе – октябре 2024 года выросли на 4,6%
В январе – октябре 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 271,6 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 4,9 млн тонн различных грузов (+4,3%), в том числе:

  • химикатов и соды – 106,8 тыс. ДФЭ (+4,5% к январю – октябрю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 30,3 тыс. (+12,6%);
  • лесных грузов – 28,1 тыс. (+17,8%);
  • бумаги – 20,8 тыс. (-18,7%);
  • черных металлов – 13,4 тыс. (-16,4%);
  • химических и минеральных удобрений – 13 тыс. (+20,8%);
  • цветных металлов – 11,4 тыс. (-1,1%);
  • зерна – 10,3 тыс. (+13%);
  • строительных грузов – 7,8 тыс. (+13,7%);
  • огнеупоров – 7,7 тыс. (+19,5%);
  • продовольственных товаров – 6,6 тыс. (+1,6%);
  • метизов – 4,3 тыс. (-5%);
  • продуктов перемола – 4,2 тыс. (рост – в 3,8 раза).

Всего за 10 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 367,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,8%), в том числе внутри страны отправлено 218,8 тыс. ДФЭ (+3,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

