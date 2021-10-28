На Калининградской железной дороге в расписании пригородных поездов в период нерабочих дней остаются только утренние и вечерние рейсы

В соответствии с заявкой правительства области, на период введенных в регионе нерабочих дней с 29 октября по 7 ноября в расписание пригородных поездов на приморских направлениях вносятся изменения.

Курсировать будут только утренние и вечерние поезда со следующим временем отправления:

из Калининграда в Зеленоградск – в 06:38, 17:33, 18:27, 20:00;

из Зеленоградска в Калининград – в 06:43, 07:45, 18:32, 19:25;

из Калининграда в Светлогорск (через Переславское) – в 06:18, 17:28, 18:35;

из Калининграда в Светлогорск (через Зеленоградск) – в 20:00;

из Светлогорска в Калининград (через Переславское) – в 06:30, 07:39, 19:26, 20:33;

из Пионерского Курорта в Калининград (через Зеленоградск) – в 06:05;

из Зеленоградска в Светлогорск – в 21:09;

29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября из Балтийска в Калининград – в 06:33;

29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября из Калининграда в Балтийск – в 17:45.

Расписание на всех остальных пригородных направлениях Калининградской железной дороги скорректировано согласно производственному календарю.

В частности, утренние рельсобусы из Гурьевска, Советска, Черняховска, Мамоново, Багратионовска в областной центр, вечерние – обратного направления, а также поезда внутригородских маршрутов будут курсировать:

29 октября, 1, 2 и 3 ноября – по расписанию рабочего дня;

30 и 31 октября, 4, 5, 6 и 7 ноября – по расписанию выходного и праздничного дня.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.