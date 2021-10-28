Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Калининградской железной дороге в расписании пригородных поездов в период нерабочих дней остаются только утренние и вечерние рейсы

2021-10-28 14:18
На Калининградской железной дороге в расписании пригородных поездов в период нерабочих дней остаются только утренние и вечерние рейсы
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В соответствии с заявкой правительства области, на период введенных в регионе нерабочих дней с 29 октября по 7 ноября в расписание пригородных поездов на приморских направлениях вносятся изменения.

Курсировать будут только утренние и вечерние поезда со следующим временем отправления:

  • из Калининграда в Зеленоградск – в 06:38, 17:33, 18:27, 20:00;
  • из Зеленоградска в Калининград – в 06:43, 07:45, 18:32, 19:25;
  • из Калининграда в Светлогорск (через Переславское) – в 06:18, 17:28, 18:35;
  • из Калининграда в Светлогорск (через Зеленоградск) – в 20:00;
  • из Светлогорска в Калининград (через Переславское) – в 06:30, 07:39, 19:26, 20:33;
  • из Пионерского Курорта в Калининград (через Зеленоградск) – в 06:05;
  • из Зеленоградска в Светлогорск – в 21:09;
  • 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября из Балтийска в Калининград – в 06:33;
  • 29 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 ноября из Калининграда в Балтийск – в 17:45.

Расписание на всех остальных пригородных направлениях Калининградской железной дороги скорректировано согласно производственному календарю.

В частности, утренние рельсобусы из Гурьевска, Советска, Черняховска, Мамоново, Багратионовска в областной центр, вечерние – обратного направления, а также поезда внутригородских маршрутов будут курсировать:

  • 29 октября, 1, 2 и 3 ноября – по расписанию рабочего дня;
  • 30 и 31 октября, 4, 5, 6 и 7 ноября – по расписанию выходного и праздничного дня.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru