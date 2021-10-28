На Калининградской железной дороге в расписании пригородных поездов в период нерабочих дней остаются только утренние и вечерние рейсы

В соответствии с заявкой правительства области, на период введенных в регионе нерабочих дней с 29 октября по 7 ноября в расписание пригородных поездов на приморских направлениях вносятся изменения.
Курсировать будут только утренние и вечерние поезда со следующим временем отправления:
Расписание на всех остальных пригородных направлениях Калининградской железной дороги скорректировано согласно производственному календарю.
В частности, утренние рельсобусы из Гурьевска, Советска, Черняховска, Мамоново, Багратионовска в областной центр, вечерние – обратного направления, а также поезда внутригородских маршрутов будут курсировать:
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.