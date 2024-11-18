В 2024 году Свердловская железная дорога обновила более 100 км пути в Тюменской области

10:51

В ходе летней путевой кампании, которая продолжалась с апреля по ноябрь, железнодорожники обновили всеми видами ремонта более 100 км пути на полигоне СвЖД в Тюменской области и на перегоне Ощепково – Талица Свердловской области, а также заменили 55 стрелочных переводов. Работы велись с применением современных технологий и устройств соединения пути.

Станция Богандинская стала одной из первых на СвЖД, где начали устанавливать стрелочные переводы нового образца. Они отличаются повышенной износостойкостью и надежностью, при взаимодействии с колесными парами поездов оказывают на них минимальное влияние. Опытная эксплуатация 17 таких устройств в условиях низких температур в настоящее время проводится на станциях Богандинская, Ялуторовск, Заводоуковская, Малый Остров и Камышлов.

Пути на перегоне Богандинская – Ялуторовск (14,1 км) и станции Богандинская (1,2 км) в текущем сезоне обновлены полностью. Проведены ремонтные работы на перегонах Ялуторовск – Заводоуковская (37 км), Кокшаровский – Камышлов (4,1 км), Тобольск – Озеро Абрамовское (8,5 км).

Более 15 км пути отремонтировано на перегоне Ощепково – Талица, который стал одним из самых сложных в части организации ремонта. Работы на главном ходу Транссиба велись во время технологических «окон» – перерывов в движении поездов.

Выполнена основная часть работ по реконструкции железнодорожного пути на мостовом переходе через реку Тобол на перегоне Ялуторовск – Заводоуковская. Проведена установка железобетонных плит безбалластного мостового полотна, уложено 90 плит из 106. Работы будут продолжены летом 2025 года.

Ежегодно объем и специфика ремонта определяются исходя из плановых графиков обновления пути (на основе технологических стандартов), а также по результатам диагностики актуального состояния полотна. Эти мероприятия обеспечивают безопасность и надежность перевозок, позволяют на отремонтированных участках увеличить разрешенные скорости движения пассажирских поездов до 120 км/ч, грузовых – до 80 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.